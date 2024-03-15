Сытный греческий салат: добавление кускуса превращает это блюдо в настоящий суперфуд

В этом сытном греческом салате используется кускус. Эта крупа, которая представляет собой переработанную измельчённую пшеницу, безумно полезна.
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Благодаря высокому содержанию клетчатки кускус нормализует пищеварение, поддерживает чувство сытости, предотвращает запоры. Кускус полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку в нём много магния. Также крупа медленно усваивается организмом, не провоцируя скачков сахара, что немаловажно для диабетиков.
Ингредиенты
1/2 стакана воды
1/4 стакана куриного бульона
1 чайная ложка измельчённого чеснока
1/2 стакана кускуса
1 чашка консервированного нута
1/4 стакана нарезанных вяленых помидоров
1/4 стакана нарезанных оливок Каламата
2 столовые ложки раскрошенного сыра фета
1 столовая ложка белого винного уксуса
1,5 чайной ложки лимонного сока
1 чайная ложка сушёного орегано
1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
В кастрюлю налейте воду и куриный бульон, добавьте чеснок и доведите до кипения. Добавьте кускус, накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Дайте кускусу постоять, пока вода не впитается, около 5 минут, взбить вилкой. Дайте кускусу остыть.
Слегка перемешайте кускус, нут, вяленые помидоры, оливки и сыр фета в большой сервировочной миске.
Приготовление заправки: смешайте в небольшой миске белый винный уксус, лимонный сок, орегано и чёрный перец до однородной массы.
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