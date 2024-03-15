Сытный греческий салат: добавление кускуса превращает это блюдо в настоящий суперфуд

Греческий салат с кускусом: рецепт для полноценного обеда

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом сытном греческом салате используется кускус. Эта крупа, которая представляет собой переработанную измельчённую пшеницу, безумно полезна.

Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Благодаря высокому содержанию клетчатки кускус нормализует пищеварение, поддерживает чувство сытости, предотвращает запоры. Кускус полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку в нём много магния. Также крупа медленно усваивается организмом, не провоцируя скачков сахара, что немаловажно для диабетиков.

Ингредиенты

1/2 стакана воды

1/4 стакана куриного бульона

1 чайная ложка измельчённого чеснока

1/2 стакана кускуса

1 чашка консервированного нута

1/4 стакана нарезанных вяленых помидоров

1/4 стакана нарезанных оливок Каламата

2 столовые ложки раскрошенного сыра фета

1 столовая ложка белого винного уксуса

1,5 чайной ложки лимонного сока

1 чайная ложка сушёного орегано

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

В кастрюлю налейте воду и куриный бульон, добавьте чеснок и доведите до кипения. Добавьте кускус, накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Дайте кускусу постоять, пока вода не впитается, около 5 минут, взбить вилкой. Дайте кускусу остыть. Слегка перемешайте кускус, нут, вяленые помидоры, оливки и сыр фета в большой сервировочной миске. Приготовление заправки: смешайте в небольшой миске белый винный уксус, лимонный сок, орегано и чёрный перец до однородной массы.