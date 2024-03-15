Названы два уникальных свойства квашеной капусты: знали ли вы, что этот продукт лучше любого пробиотика

Квашеная капуста — довольно ценный продукт, богатый витамином С. Раньше моряки брали её в дальнее плавание, чтобы спасаться от авитаминоза и цинги, поскольку витамины в ней сохраняются на долгий срок.
Однако есть и ещё одно уникальное свойство квашеной капусты — она может спасти от дисбактериоза, об этом рассказал диетолог Андрей Золотарев.
"Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника", — пояснил диетолог.
Эксперт отметил, что не все знают правила употребления квашеной капусты. Так, вынув магазинную капусту из упаковки, необходимо её промыть, чтобы избавиться от лишней соли, консервантов и других посторонних ингредиентов. Исключение составляет домашняя заготовка, в которой нет усилителей вкуса, эмульгаторов и всякой химии.
Выбирая капусту в магазине, стоит обратить внимание на ту, где меньше всего уксуса. Капуста на вид должна быть свежей, обращайте внимание на плотность волокон. Если капуста как бы "расползлась", значит, её передержали.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.