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Названы два уникальных свойства квашеной капусты: знали ли вы, что этот продукт лучше любого пробиотика

Диетолог утверждает, что квашеная капуста спасает от дисбактериоза

1:12
Еда

Квашеная капуста — довольно ценный продукт, богатый витамином С. Раньше моряки брали её в дальнее плавание, чтобы спасаться от авитаминоза и цинги, поскольку витамины в ней сохраняются на долгий срок.

Диетолог утверждает, что квашеная капуста спасает от дисбактериоза
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако есть и ещё одно уникальное свойство квашеной капусты — она может спасти от дисбактериоза, об этом рассказал диетолог Андрей Золотарев.

"Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника", — пояснил диетолог.

Эксперт отметил, что не все знают правила употребления квашеной капусты. Так, вынув магазинную капусту из упаковки, необходимо её промыть, чтобы избавиться от лишней соли, консервантов и других посторонних ингредиентов. Исключение составляет домашняя заготовка, в которой нет усилителей вкуса, эмульгаторов и всякой химии.

Выбирая капусту в магазине, стоит обратить внимание на ту, где меньше всего уксуса. Капуста на вид должна быть свежей, обращайте внимание на плотность волокон. Если капуста как бы "расползлась", значит, её передержали.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА И ВРЕД КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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