Какао, которое согреет ваш вечер: легкий и вкусный рецепт приготовления

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый взгляд на домашнее какао

Фото: pexels.com by David Bares is licensed under public domain

Наслаждение великолепным вкусом какао теперь доступно не только в кофейне, но и на вашей собственной кухне. Простой и восхитительный рецепт приготовления этого напитка требует всего лишь нескольких ингредиентов.

Шаги к идеальному вкусу

Для начала, возьмите 1,5 столовых ложки обычного какао-порошка без добавок и положите его в подходящую емкость. Добавьте 1,5 столовой ложки сахара, затем тщательно перемешайте компоненты.

Процесс создания волшебства

В небольшой кастрюле разлейте 0,5 литра молока и поставьте на огонь. Когда молоко начнет нагреваться и появятся пузырьки на поверхности, намертво следите за ним. Заберите немного нагретого молока и добавьте его в порошковую смесь, продолжая аккуратно перемешивать до получения однородной шоколадной массы.

Секретный ингредиент

Постепенно влейте полученную массу в кастрюлю с закипающим молоком, непрерывно помешивая. Продолжайте мешать, пока какао не закипит еще несколько минут. Снимите его с огня и наслаждайтесь волшебным напитком, разливая его в чашки. Новый вкусовой опыт ждет вас!