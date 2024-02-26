Этот шоколадный мусс просто тает во рту: нужно всего два ингредиента

Этот мусс — прекрасный вариант вкусного десерта для всей семьи. Рецепт опубликовал сайт thethingswellmake.com.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отделите белки от желтков.
2. Взбейте яичные белки до пиков.
3. В другой миске растопите шоколад либо над кастрюлей с кипящей водой, либо в микроволновой печи. Как только он растает, влейте в шоколад яичные желтки и сразу же размешайте их с шоколадом.
4. Аккуратно выложите шоколад на белки, чтобы они не рассыпались. Перемешайте аккуратно.
5. Разлейте шоколадный мусс по чашкам или небольшим мисочкам. Накройте миски и поставьте их в холодильник. По мере остывания мусса его консистенция улучшается, поэтому лучше всего готовить его как минимум за пару часов до подачи.
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