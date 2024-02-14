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Побалуйте ваших любимых восхитительной клубникой в трёх видах шоколада

Клубника в шоколаде: идеальное лакомство на День святого Валентина

2:10
Еда

Клубника, по своим характеристикам напоминающая сердце, является уникальной ягодой. Её сочность и потрясающий вкус часто ассоциируют с афродизиаком. Шоколад, в свою очередь, также известен своими привлекающими противоположный пол свойствами, которые помогают создать романтическую атмосферу для и мужчин, и женщин.

Клубника в шоколаде: идеальное лакомство на День святого Валентина
Фото: commons.wikimedia.org by Valelasso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дуэт клубники и шоколада от сайта TutKnow.ru — идеальное сочетание для создания вкусного десерта на День влюблённых.

Ингредиенты:

— 1 кг свежей клубники,

— 50 г сливочного масла,

— 100 г молочного шоколада,

— 1 бутылка сладкого шампанского (без кислинки),

— 50 г кокосовой стружки,

— 100 г чёрного шоколада,

— 100 г белого шоколада.

Приготовление клубники в шоколаде:

  1. Тщательно промойте клубнику и высушите её бумажным полотенцем, оставив хвостики.
  2. В большую миску налейте шампанское. Для более насыщенного вкуса и аромата, рекомендуется использовать шампанское с фруктовыми нотками.
  3. Поместите клубнику в шампанское, закройте миску крышкой и поставьте в холодильник на сутки.
  4. Выньте клубнику из шампанского и дайте ей высохнуть, чтобы убрать излишки жидкости.
  5. Растопите молочный, чёрный и белый шоколад, каждый вид отдельно, на водяной бане, добавив к каждому 1/3 часть сливочного масла. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
  6. Разделите клубнику на три части для покрытия чёрным, белым и молочным шоколадом.
  7. Держа клубнику за хвостики, окуните её по очереди в топленый чёрный, молочный и белый шоколад, чтобы ягоды были равномерно покрыты.
  8. Выложите покрытую шоколадом клубнику на плоскую поверхность, предварительно покрытую пищевой пленкой или пергаментной бумагой.
  9. Оставьте клубнику застывать на протяжении 1-2 часов.
  10. Если у вас останется шоколад, насадите его в кондитерский шприц и создайте узоры или точки на покрытых шоколадом ягодах. Затем поставьте их в холодильник ещё на пару часов, чтобы шоколад окончательно застыл.

Наслаждайтесь вашей клубникой в шоколаде!

Как сделать идеальную клубнику в шоколаде | 7 способов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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