Побалуйте ваших любимых восхитительной клубникой в трёх видах шоколада

Клубника, по своим характеристикам напоминающая сердце, является уникальной ягодой. Её сочность и потрясающий вкус часто ассоциируют с афродизиаком. Шоколад, в свою очередь, также известен своими привлекающими противоположный пол свойствами, которые помогают создать романтическую атмосферу для и мужчин, и женщин.
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Дуэт клубники и шоколада от сайта TutKnow.ru — идеальное сочетание для создания вкусного десерта на День влюблённых.
Ингредиенты:
— 1 кг свежей клубники,
— 50 г сливочного масла,
— 100 г молочного шоколада,
— 1 бутылка сладкого шампанского (без кислинки),
— 50 г кокосовой стружки,
— 100 г чёрного шоколада,
— 100 г белого шоколада.
Приготовление клубники в шоколаде:
Тщательно промойте клубнику и высушите её бумажным полотенцем, оставив хвостики.
В большую миску налейте шампанское. Для более насыщенного вкуса и аромата, рекомендуется использовать шампанское с фруктовыми нотками.
Поместите клубнику в шампанское, закройте миску крышкой и поставьте в холодильник на сутки.
Выньте клубнику из шампанского и дайте ей высохнуть, чтобы убрать излишки жидкости.
Растопите молочный, чёрный и белый шоколад, каждый вид отдельно, на водяной бане, добавив к каждому 1/3 часть сливочного масла. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Разделите клубнику на три части для покрытия чёрным, белым и молочным шоколадом.
Держа клубнику за хвостики, окуните её по очереди в топленый чёрный, молочный и белый шоколад, чтобы ягоды были равномерно покрыты.
Выложите покрытую шоколадом клубнику на плоскую поверхность, предварительно покрытую пищевой пленкой или пергаментной бумагой.
Оставьте клубнику застывать на протяжении 1-2 часов.
Если у вас останется шоколад, насадите его в кондитерский шприц и создайте узоры или точки на покрытых шоколадом ягодах. Затем поставьте их в холодильник ещё на пару часов, чтобы шоколад окончательно застыл.
Наслаждайтесь вашей клубникой в шоколаде!
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