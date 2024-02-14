Побалуйте ваших любимых восхитительной клубникой в трёх видах шоколада

Клубника в шоколаде: идеальное лакомство на День святого Валентина

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника, по своим характеристикам напоминающая сердце, является уникальной ягодой. Её сочность и потрясающий вкус часто ассоциируют с афродизиаком. Шоколад, в свою очередь, также известен своими привлекающими противоположный пол свойствами, которые помогают создать романтическую атмосферу для и мужчин, и женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Valelasso is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дуэт клубники и шоколада от сайта TutKnow.ru — идеальное сочетание для создания вкусного десерта на День влюблённых.

Ингредиенты:

— 1 кг свежей клубники,

— 50 г сливочного масла,

— 100 г молочного шоколада,

— 1 бутылка сладкого шампанского (без кислинки),

— 50 г кокосовой стружки,

— 100 г чёрного шоколада,

— 100 г белого шоколада.

Приготовление клубники в шоколаде:

Тщательно промойте клубнику и высушите её бумажным полотенцем, оставив хвостики. В большую миску налейте шампанское. Для более насыщенного вкуса и аромата, рекомендуется использовать шампанское с фруктовыми нотками. Поместите клубнику в шампанское, закройте миску крышкой и поставьте в холодильник на сутки. Выньте клубнику из шампанского и дайте ей высохнуть, чтобы убрать излишки жидкости. Растопите молочный, чёрный и белый шоколад, каждый вид отдельно, на водяной бане, добавив к каждому 1/3 часть сливочного масла. Перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Разделите клубнику на три части для покрытия чёрным, белым и молочным шоколадом. Держа клубнику за хвостики, окуните её по очереди в топленый чёрный, молочный и белый шоколад, чтобы ягоды были равномерно покрыты. Выложите покрытую шоколадом клубнику на плоскую поверхность, предварительно покрытую пищевой пленкой или пергаментной бумагой. Оставьте клубнику застывать на протяжении 1-2 часов. Если у вас останется шоколад, насадите его в кондитерский шприц и создайте узоры или точки на покрытых шоколадом ягодах. Затем поставьте их в холодильник ещё на пару часов, чтобы шоколад окончательно застыл.

Наслаждайтесь вашей клубникой в шоколаде!