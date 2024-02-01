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Не мучайтесь с долгой варкой гороховой каши, ее можно приготовить всего за 3 минуты

1:22
Еда

Этот метод значительно сокращает время приготовления любимых блюд, минимизируя его хотя бы в 5 раз. Процесс варки гороха рекомендуется осуществлять порционно, на 1-2 порции, учитывая, что горох при варке почти вдвое увеличивает свой объем. Поэтому для одной порции достаточно всего лишь одной горсти.

Не мучайтесь с долгой варкой гороховой каши, ее можно приготовить всего за 3 минуты
Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сухой горох необходимо перемолоть в блендере. В прежние времена, когда блендеров не существовало, можно было использовать кофемолку. Полученный горошковый порошок перекладывают в кастрюлю, заливают водой и варят 3-5 минут.

Если горох предназначен для добавления в суп, его следует высыпать непосредственно в готовящийся бульон после измельчения.

Для каши существует другой метод: помолотый горох высыпается в тарелку, заливается кипяченой водой и помещается в микроволновку на максимальную мощность на 3 минуты. В итоге получается готовая каша, которую нужно дополнить только сливочным маслом для улучшения вкуса.

Гороховая каша обладает рядом полезных свойств:

  • Положительно воздействует на суставы и рекомендуется врачами для пациентов с ревматизмом.
  • Регулирует обмен веществ и снижает уровень сахара при диабете.
  • Уменьшает чувство усталости, стресса и помогает справляться с нервозностью.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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