Не мучайтесь с долгой варкой гороховой каши, ее можно приготовить всего за 3 минуты

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот метод значительно сокращает время приготовления любимых блюд, минимизируя его хотя бы в 5 раз. Процесс варки гороха рекомендуется осуществлять порционно, на 1-2 порции, учитывая, что горох при варке почти вдвое увеличивает свой объем. Поэтому для одной порции достаточно всего лишь одной горсти.

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Сухой горох необходимо перемолоть в блендере. В прежние времена, когда блендеров не существовало, можно было использовать кофемолку. Полученный горошковый порошок перекладывают в кастрюлю, заливают водой и варят 3-5 минут.

Если горох предназначен для добавления в суп, его следует высыпать непосредственно в готовящийся бульон после измельчения.

Для каши существует другой метод: помолотый горох высыпается в тарелку, заливается кипяченой водой и помещается в микроволновку на максимальную мощность на 3 минуты. В итоге получается готовая каша, которую нужно дополнить только сливочным маслом для улучшения вкуса.

Гороховая каша обладает рядом полезных свойств: