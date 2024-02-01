Не мучайтесь с долгой варкой гороховой каши, ее можно приготовить всего за 3 минуты

Этот метод значительно сокращает время приготовления любимых блюд, минимизируя его хотя бы в 5 раз. Процесс варки гороха рекомендуется осуществлять порционно, на 1-2 порции, учитывая, что горох при варке почти вдвое увеличивает свой объем. Поэтому для одной порции достаточно всего лишь одной горсти.
Сухой горох необходимо перемолоть в блендере. В прежние времена, когда блендеров не существовало, можно было использовать кофемолку. Полученный горошковый порошок перекладывают в кастрюлю, заливают водой и варят 3-5 минут.
Если горох предназначен для добавления в суп, его следует высыпать непосредственно в готовящийся бульон после измельчения.
Для каши существует другой метод: помолотый горох высыпается в тарелку, заливается кипяченой водой и помещается в микроволновку на максимальную мощность на 3 минуты. В итоге получается готовая каша, которую нужно дополнить только сливочным маслом для улучшения вкуса.
Гороховая каша обладает рядом полезных свойств:
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