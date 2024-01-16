Запечённый картофель с сыром станет любимым блюдом вашей семьи

Картофель, запечённый с сыром: вкусное и пикантное блюдо

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте себя и своих близких пикантным блюдом со сливочным сыром. Вам захочется насладиться каждым кусочком этого классического блюда.

Фото: commons.wikimedia.org/ by MOs810 is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Состав: 1 столовая ложка сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка муки, 1 стакан молока (240 мл), 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки перца, 3 очищенных картофелины, 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан, свежая петрушка, мелко нарезанная, для украшения.

Разогрейте духовку до 180°C. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте чеснок, пока он не начнёт подрумяниваться. Добавьте муку, соль и перец. Взбивайте, пока не останется комочков.

Медленно влейте молоко, постоянно взбивая, чтобы смесь получилась однородной.

Доведите до кипения, затем снимите с огня.

Нарежьте картофель ломтиками, затем выложите их веером в небольшую форму для запекания.

Полейте картофель соусом, затем посыпьте пармезаном.

Запекайте около 1 часа, пока верх не станет пузырчатым и золотисто-коричневым. Посыпьте сверху рубленой петрушкой, затем подавайте.

Наслаждайтесь!