Запечённый картофель с сыром станет любимым блюдом вашей семьи

Порадуйте себя и своих близких пикантным блюдом со сливочным сыром. Вам захочется насладиться каждым кусочком этого классического блюда.
Состав: 1 столовая ложка сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка муки, 1 стакан молока (240 мл), 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки перца, 3 очищенных картофелины, 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан, свежая петрушка, мелко нарезанная, для украшения.
Разогрейте духовку до 180°C. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте чеснок, пока он не начнёт подрумяниваться. Добавьте муку, соль и перец. Взбивайте, пока не останется комочков.
Медленно влейте молоко, постоянно взбивая, чтобы смесь получилась однородной.
Доведите до кипения, затем снимите с огня.
Нарежьте картофель ломтиками, затем выложите их веером в небольшую форму для запекания.
Полейте картофель соусом, затем посыпьте пармезаном.
Запекайте около 1 часа, пока верх не станет пузырчатым и золотисто-коричневым. Посыпьте сверху рубленой петрушкой, затем подавайте.
Наслаждайтесь!
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