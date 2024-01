Запечённый картофель с сыром станет любимым блюдом вашей семьи

Your browser does not support the audio element.

Порадуйте себя и своих близких пикантным блюдом со сливочным сыром. Вам захочется насладиться каждым кусочком этого классического блюда.

Фото: commons.wikimedia.org/ by MOs810 is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.