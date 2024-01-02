Вкуснейший хлебный соус по английскому рецепту

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлебный соус является неизменным фаворитом британских семей на Рождество, потому что он универсален: он хорошо сочетается практически со всем остальным блюдом и восхитителен как в горячем, так и в холодном виде.

Фото: Own work by Alexander Guy

Хлебный соус — классическое блюдо, которое появляется на многих британских рождественских столах.

Это вкусное дополнение обычно готовится из остатков хлеба, молока, лука и специй, и его происхождение восходит к средневековому периоду, когда хлебный соус традиционно использовался как способ убедиться, что остатки были полностью израсходованы их владельцами, и использовался поварами, которые стремились загустить соусы с помощью хлеба.

Чтобы приготовить хлебный соус, вам понадобится: 600 мл молока, 50 г сливочного масла, 1 мелко нарезанная луковица, чеснок, 6 горошин перца, лавровый лист, тимьян, 100 г панировочных сухарей, 4 ст. л. сливок, тёртый мускатный орех.

Добавьте в сковороду молоко, лук, сливочное масло, гвоздику, перец горошком, зелень и чеснок и тушите в течение 20 минут. Процедите, верните жидкость и добавьте панировочные сухари. Тушите ещё 3-4 минуты, добавьте сливки и мускатный орех и подавайте.