Лучший праздничный салат с кальмарами: вкусно и полезно

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Кальмары редко попадают в повседневные блюда людей. Особенно это актуально для жителей северной Европы. В то же время в южной части Европы и в Азии кальмары часто используются в закусках.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Кальмар можно назвать диетическим продуктом, так как он является низкокалорийным и не содержит большого количества углеводов. Зато в нём много полезных витаминов. Например, в кальмаре содержатся витамины С, В, РР и Е. Кроме того, он является хорошим источником калия и магния.

Многие люди часто задаются вопросом о том, как и с чем готовить кальмар. Одним из простых вариантов приготовления морепродукта являются салаты. Сайт souspark. ru представил один из них.

Ингредиенты:

4 отварных кальмара

2 огурца

2 репчатых лука

3 яйца

1 чайная ложка крахмала

пучок свежей петрушки

половина чайной ложки соли

100 г майонеза

Приготовление

1. Кальмары нарезаем тонкой соломкой. Огурцы нарезаем брусочками и совмещаем с кальмарами в миске. Лук нарезаем перьями и обжариваем его на сковороде с растительным маслом до мягкости.

2. Добавляем обжаренный лук к кальмарам и огурцам.

3. Яйца разбиваем в миску, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.

4. Выливаем яичную смесь на сковороду и обжариваем с обеих сторон несколько минут.

5. Сворачиваем яичный блин в рулет и нарезаем его тонкой соломкой.

6. Выкладываем яичную соломку в салат, солим и поперчим.

7. Добавляем нарезанную петрушку.

8. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт быстрой пиццы.