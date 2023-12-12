Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белом доме признались, что денег для поддержки Украины у них осталось на пару недель
Доктор Абакумов рассказал, как распознать ангину
Адвокат Давтян: женщин хотят оставить без безопасных абортов
Оксана Самойлова рассказала, как отметит годовщину свадьбы с Джиганом и что они друг другу подарят
Возможности программы льготного кредитования в России заканчиваются
WSJ: Зеленского прохладно встретят в конгрессе США
Почти 30 европейских футбольных клубов могли нарушить антироссийские санкции
Умерла 72-летняя народная артистка СССР Татьяна Таякина
Мизулина оценила риск блокировки YouTube в России

Лучший праздничный салат с кальмарами: вкусно и полезно

1:59
Еда

Кальмары редко попадают в повседневные блюда людей. Особенно это актуально для жителей северной Европы. В то же время в южной части Европы и в Азии кальмары часто используются в закусках.

Лучший праздничный салат с кальмарами: вкусно и полезно
Фото: Нейросеть Шедеврум

Кальмар можно назвать диетическим продуктом, так как он является низкокалорийным и не содержит большого количества углеводов. Зато в нём много полезных витаминов. Например, в кальмаре содержатся витамины С, В, РР и Е. Кроме того, он является хорошим источником калия и магния.

Многие люди часто задаются вопросом о том, как и с чем готовить кальмар. Одним из простых вариантов приготовления морепродукта являются салаты. Сайт souspark. ru представил один из них.

Ингредиенты:

  • 4 отварных кальмара
  • 2 огурца
  • 2 репчатых лука
  • 3 яйца
  • 1 чайная ложка крахмала
  • пучок свежей петрушки
  • половина чайной ложки соли
  • 100 г майонеза

Приготовление

1. Кальмары нарезаем тонкой соломкой. Огурцы нарезаем брусочками и совмещаем с кальмарами в миске. Лук нарезаем перьями и обжариваем его на сковороде с растительным маслом до мягкости.

2. Добавляем обжаренный лук к кальмарам и огурцам.

3. Яйца разбиваем в миску, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.

4. Выливаем яичную смесь на сковороду и обжариваем с обеих сторон несколько минут.

5. Сворачиваем яичный блин в рулет и нарезаем его тонкой соломкой.

6. Выкладываем яичную соломку в салат, солим и поперчим.

7. Добавляем нарезанную петрушку.

8. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт быстрой пиццы.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ рецепт салата с кальмаром
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Китае были приятно удивлены одной деталью на форуме в Москве
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Коташенко была права?: Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Последние материалы
Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина раскрыла свой вес до беременности
Витаминное начало дня: смузи
В Ростове на 5 лет посадили в тюрьму украинку за помощь группировке "Айдар"*
Великобритания отправляет на Украину 23 быстроходных катера и 20 вездеходов
Дженнифер Энистон раскрыла, что общалась с Мэттью Перри в день его смерти, и вспомнила, каким он был
Главврач больницы в Тюменской области сломал посетителю челюсть
Арестович* высказался о сериале "Слово пацана": у нас даже осознать не способны
Автоэксперт рассказал о двух поломках авто, за которые не берутся автосервисы
Захарова объяснила, для чего Зеленский отправился в США: поехал "шаромыжничать"
Гастроэнтеролог Язов рассказал о лечении дисбактериоза: кишечник — это не грядка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников