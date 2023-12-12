Кальмары редко попадают в повседневные блюда людей. Особенно это актуально для жителей северной Европы. В то же время в южной части Европы и в Азии кальмары часто используются в закусках.
Кальмар можно назвать диетическим продуктом, так как он является низкокалорийным и не содержит большого количества углеводов. Зато в нём много полезных витаминов. Например, в кальмаре содержатся витамины С, В, РР и Е. Кроме того, он является хорошим источником калия и магния.
Многие люди часто задаются вопросом о том, как и с чем готовить кальмар. Одним из простых вариантов приготовления морепродукта являются салаты. Сайт souspark. ru представил один из них.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Кальмары нарезаем тонкой соломкой. Огурцы нарезаем брусочками и совмещаем с кальмарами в миске. Лук нарезаем перьями и обжариваем его на сковороде с растительным маслом до мягкости.
2. Добавляем обжаренный лук к кальмарам и огурцам.
3. Яйца разбиваем в миску, добавляем крахмал и хорошо перемешиваем.
4. Выливаем яичную смесь на сковороду и обжариваем с обеих сторон несколько минут.
5. Сворачиваем яичный блин в рулет и нарезаем его тонкой соломкой.
6. Выкладываем яичную соломку в салат, солим и поперчим.
7. Добавляем нарезанную петрушку.
8. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
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