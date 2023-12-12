Можно обойтись без теста: рецепт быстрой пиццы на сковороде

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Из лаваша можно приготовить большое количество блюд как для повседневной жизни, так и для праздника. Они подходят как для завтрака, так и для перекуса. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом быстрой пиццы из лаваша.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Ингредиенты:

Лаваш тонкий

Кетчуп (1ст.л)

Майонез (1ст.л)

Колбаса копчёная (100г)

Сосиски (100г)

Перец болгарский (1шт)

Маслины

Сыр (150г)

Приготовление

1. Тонкий лаваш помажьте соусом из кетчупа и майонеза. Посыпьте любимыми специями.

2. Разложите копчёную колбасу, сосиски нарежьте кружочками и тоже распределите по лавашу. Перец нарежьте на небольшие кусочки и разложите, распределите маслины и натертый сыр.

3. Скрутите всё в плотный рулет, разрежьте на кусочки. Всё поместите в сковороду, посыпьте сверху натёртым сыром и закройте крышкой. Готовьте ещё примерно пять минут.

Ранее Pravda.Ru опубликовала рецепт сосисок в лаваше.