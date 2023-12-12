Из лаваша можно приготовить большое количество блюд как для повседневной жизни, так и для праздника. Они подходят как для завтрака, так и для перекуса. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом быстрой пиццы из лаваша.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Тонкий лаваш помажьте соусом из кетчупа и майонеза. Посыпьте любимыми специями.
2. Разложите копчёную колбасу, сосиски нарежьте кружочками и тоже распределите по лавашу. Перец нарежьте на небольшие кусочки и разложите, распределите маслины и натертый сыр.
3. Скрутите всё в плотный рулет, разрежьте на кусочки. Всё поместите в сковороду, посыпьте сверху натёртым сыром и закройте крышкой. Готовьте ещё примерно пять минут.
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