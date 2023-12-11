Самая быстрая пицца за десять минут на сковороде

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто нужно приготовить вкусный и сытный завтрак. Это легко сделать за десять минут. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" опубликовал рецепт быстрой пиццы.

Фото: "Пицца Барбекю" by ANYP is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для приготовления теста понадобятся 0,5 стакана пшеничной муки, одно куриной яйцо, три столовые ложки сметаны, две столовые ложки майонеза, растительное масло. Для начинки следует подготовить 100 грамм колбасы, 100 грамм помидоров, 70 грамм твёрдого сыра, зелёный лук, одну столовую ложку кетчупа.

Приготовление

1. В большой миске соединить яйцо, сметану, майонез, и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты слились в однородную массу. Затем добавить муку и продолжать аккуратно перемешивать, пока тесто не станет гладким и без комочков.

2. Далее понадобится сковорода. Для того, чтобы блюдо не прилипло ко дно, смазать его небольшим количеством растительного масла. После этого выложить приготовленное тесто и равномерно распределить его по всей поверхности. Чтобы блюдо получилось нежное и румяное, плотно накрыть сковороду крышкой, чтобы сохранить внутри пар и ускорить процесс приготовления.

3. Тем временем приготовить начинку. Нарезать колбасу и помидоры на тонкие кружочки, и потереть сыр на тёрке. Через 3-4 минуты после того, как тесто уже немного приготовится, смазать его кетчупом.

4. Украсить блюдо. Выложить кружочками на тесто колбасу, добавить лук, сверху украсить дольками помидора, щедро посыпать всю поверхность сыром. Готовим всё это под крышкой в течение 7-8 минут.