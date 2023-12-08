Некоторые утверждают, что цвет куриных яиц оказывает влияние на их вкус. Они считают, яйца с коричневой скорлупой обладают более насыщенным вкусом по сравнению с белыми "сородичами" и являются более полезными.
Однако фактически единственное различие между ними заключается в цвете скорлупы.
Этот цвет зависит от оттенка оперения курицы. Куры с коричневым оперением несут яйца с коричневой скорлупой, а куры с белым оперением, соответственно, несут яйца с белой скорлупой.
При этом толщина скорлупы зависит от возраста курицы. У молодых кур яйца обычно имеют более толстую скорлупу.
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