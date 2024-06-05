Топ-5 самых дорогих торговых улиц России (без Москвы и Санкт-Петербурга) на 2024 год

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Проспект Ямашева в Казани назван самой дорогой улицей России

Недвижимость

Согласно данным консалтинговой компании SRG, рейтинг самых дорогих торговых улиц российских городов за период с января по май 2024 года был опубликован "РБК-Недвижимость". При составлении рейтинга не учитывались Москва и Санкт-Петербург. Эксперты проанализировали ставки аренды торговой недвижимости в 56 городах с развитыми рынками стрит-ритейла.

Проспект Ямашева в Казани назван самой дорогой улицей России
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое место в рейтинге занял проспект Ямашева в Казани, поднявшийся на эту позицию в конце прошлого года. Максимальная ставка аренды здесь составила 40 тысяч рублей за квадратный метр в год.

На втором месте оказалась улица Красная в Краснодаре, где в мае аренда квадратного метра торговой недвижимости стоила 30,8 тысяч рублей в год. Это на 12,4% больше по сравнению с концом 2023 года.

Третье место занимает площадь Свободы в Нижнем Новгороде, где максимальная арендная ставка составила 30 тысяч рублей за квадратный метр в год. В ноябре 2023 года город занимал четвертую строчку в рейтинге.

Также в пятерку вошли Красный проспект в Новосибирске (29,4 тысячи рублей за квадратный метр в год) и улица Большая Садовая в Ростове-на-Дону (27,8 тысячи рублей за квадратный метр в год).

Семь городов-миллионников сохранили свои позиции в топ-10: Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Омск. В десятке лидеров также остался Иркутск — единственный город с населением менее миллиона. Старший руководитель проектов группы SRG Александра Болотникова отметила, что в основных торговых коридорах ставки аренды с ноября 2023 года выросли на 10-20%. В некоторых городах наблюдается отрицательная динамика, наиболее сильно ставки снизились в местах с низкой деловой активностью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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