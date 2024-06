Топ-5 самых дорогих торговых улиц России (без Москвы и Санкт-Петербурга) на 2024 год

Согласно данным консалтинговой компании SRG, рейтинг самых дорогих торговых улиц российских городов за период с января по май 2024 года был опубликован "РБК-Недвижимость". При составлении рейтинга не учитывались Москва и Санкт-Петербург. Эксперты проанализировали ставки аренды торговой недвижимости в 56 городах с развитыми рынками стрит-ритейла.

Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported