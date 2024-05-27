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Юрист разъяснил, как наказать коммунальщиков огромными штрафами по новому закону

Адвокат Данилов: штрафы в отношении коммунальщиков не повышались 17 лет

1:47
Недвижимость

Штрафы в отношении ресурсоснабжающих организаций не повышались 17 лет, сообщил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, адвокат Кирилл Данилов. Он разъяснил агентству "Прайм", как поступать, чтобы недобросовестные коммунальщики не смогли избежать ужесточившегося наказания.

Адвокат Данилов: штрафы в отношении коммунальщиков не повышались 17 лет
Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

По словам юриста, новым законом установлена дифференцированная степень ответственности: от 5-10 тысяч рублей с должностного лица за первое нарушение до 200 тысяч со злостных нарушителей-юрлиц.

Размер штрафов в отношении ТСЖ, ЖСК, СНТ останется прежним, потому что это некоммерческие объединения, а не ресурсоснабжающие организации, уточнил Данилов.

По его мнению, с которым далеко не все согласны, ужесточение наказаний вынудит коммунальщиков повысить качество предоставляемых ими услуг. Жильцы к этому также могут приложить усилия.

Обязательно надо требовать перерасчёта за некачественную услугу ЖКХ. Если вы столкнулись с перебоями в снабжении или недостатками коммунального ресурса, нужно:

  1. уведомить исполнителя (аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании),
  2. если там в курсе — должны подтвердить, если нет — обозначить время проверки факта,
  3. должны устранить проблему и сделать перерасчёт.

В противном случае — защищайте свои права в суде. "И здесь, на стадии судебного разбирательства, постановление о привлечении ресурсоснабжающей организации или управляющей компании к административной ответственности может стать одним из доказательств, подтверждающих факт нарушения прав потребителя", — заключил юрист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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