Кто отвечает за уничтожение вредителей в жилых домах: советы юриста

Устранение тараканов, крыс и других вредителей в жилых домах может быть обязанностью как собственников квартир, так и управляющей компании здания. Об этом россиянам рассказала юрист Алла Георгиева, сообщает газета "Аргументы и факты".
Если вредители появились только внутри квартиры, их устранением должен заниматься собственник жилья. В случае появления тараканов и крыс в общих помещениях, таких как лестничные клетки или подвалы, ответственность за их уничтожение ложится на управляющую компанию.
Георгиева уточнила, что управляющая компания обязана организовать профессиональную дезинсекцию в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом компания должна заранее предупредить жильцов о времени проведения обработки и необходимых мерах предосторожности.
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