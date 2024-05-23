Кто отвечает за уничтожение вредителей в жилых домах: советы юриста

Юрист рассказала, что устранять тараканов в домах обязана УК

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Устранение тараканов, крыс и других вредителей в жилых домах может быть обязанностью как собственников квартир, так и управляющей компании здания. Об этом россиянам рассказала юрист Алла Георгиева, сообщает газета "Аргументы и факты".

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вредители появились только внутри квартиры, их устранением должен заниматься собственник жилья. В случае появления тараканов и крыс в общих помещениях, таких как лестничные клетки или подвалы, ответственность за их уничтожение ложится на управляющую компанию.

Георгиева уточнила, что управляющая компания обязана организовать профессиональную дезинсекцию в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом компания должна заранее предупредить жильцов о времени проведения обработки и необходимых мерах предосторожности.