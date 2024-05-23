Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей
Семечко станет деревом: даём советы
Турист попал в перестрелку и погиб в национальном парке в Африке
Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями
СК "Гайде" выявила мошенническую схему с инсценированным ДТП
Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина
Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
Кто отвечает за уничтожение вредителей в жилых домах: советы юриста

Юрист рассказала, что устранять тараканов в домах обязана УК

0:53
Недвижимость

Устранение тараканов, крыс и других вредителей в жилых домах может быть обязанностью как собственников квартир, так и управляющей компании здания. Об этом россиянам рассказала юрист Алла Георгиева, сообщает газета "Аргументы и факты".

Юрист рассказала, что устранять тараканов в домах обязана УК
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вредители появились только внутри квартиры, их устранением должен заниматься собственник жилья. В случае появления тараканов и крыс в общих помещениях, таких как лестничные клетки или подвалы, ответственность за их уничтожение ложится на управляющую компанию.

Георгиева уточнила, что управляющая компания обязана организовать профессиональную дезинсекцию в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом компания должна заранее предупредить жильцов о времени проведения обработки и необходимых мерах предосторожности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников