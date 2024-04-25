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Найден неожиданный источник финансирования замены лифтов

На замену лифтов хотят брать кредиты

1:28
Недвижимость

Фонд развития территорий (ФРТ) предложил финансировать замену лифтов в России с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), пишет РИА Недвижимость.

На замену лифтов хотят брать кредиты
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке дорожной карты по развитию лифтового хозяйства. Он привёл неутешительные данные: в некоторых регионах доля подъёмников, подлежащих замене в связи с износом, доходит до 50%.

Сейчас замена лифтов финансируется из фонда капремонта, средств в котором катастрофически недостаточно, в связи с чем даже предлагалось сдвинуть крайний срок эксплуатации лифтов, составляющий по ныне действующим нормативам 25 лет.

В предложениях к вышеупомянутой дорожной карте ФРТ предлагает пустить на замену лифтов средства ИБК. Ведомство приводит данные, свидетельствующие об успешном использовании этого источника финансирования "инфраструктурных задач в регионах".

"В 2023 году с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов ввели в эксплуатацию 215 объектов в 42 регионах. Причем более половины проектов направлено на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства", — уточняется в документе.

ИБК выделяют регионам под 3% на срок не менее 15 лет, на это из бюджета направлен триллион рублей до 2025 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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