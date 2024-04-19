Предсказано дальнейшее подорожание аренды жилья в Москве из-за недостаточного предложения

В этом году стоимость аренды жилья в Москве вырастет ещё на 15%, спрогнозировал менеджер по работе с ключевыми партнёрами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский.
Он подтвердил данные "Дом.РФ" о подорожании съёмного жилья на 30% по сравнению с прошлым годом. Но поскольку предложение на рынке пока недостаточно, допустил дальнейший рост ставок.
"В этом году допускаем рост до 15%, всё говорит о том, что, скорее всего, он будет", — уточнил Любарский.
Кроме того, он предсказал взаимный переток из долгосрочной в краткосрочную аренду в зависимости от сезона.
Не все согласны с такими прогнозами — некоторые риелторы считают, что арендная плата достигла потолка и дальше повышаться уже не сможет, потому что квартиранты попросту её не потянут.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.