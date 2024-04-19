Предсказано дальнейшее подорожание аренды жилья в Москве из-за недостаточного предложения

Стоимость аренды жилья в Москве вырастет на 15%, прогнозируют риелторы

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом году стоимость аренды жилья в Москве вырастет ещё на 15%, спрогнозировал менеджер по работе с ключевыми партнёрами "Авито Недвижимости" Геннадий Любарский.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова is licensed under Public domain

Он подтвердил данные "Дом.РФ" о подорожании съёмного жилья на 30% по сравнению с прошлым годом. Но поскольку предложение на рынке пока недостаточно, допустил дальнейший рост ставок.

"В этом году допускаем рост до 15%, всё говорит о том, что, скорее всего, он будет", — уточнил Любарский.

Кроме того, он предсказал взаимный переток из долгосрочной в краткосрочную аренду в зависимости от сезона.

Не все согласны с такими прогнозами — некоторые риелторы считают, что арендная плата достигла потолка и дальше повышаться уже не сможет, потому что квартиранты попросту её не потянут.