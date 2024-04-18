От Лондона до Женевы: сравнение стоимости строительства в глобальных городах

Специалисты по сметам и экономисты из консалтинговой компании Arcadis проанализировали затраты на строительство в 100 городах по всему миру и выявили 10 самых затратных мегаполисов.
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Для этого сравнили расходы на строительство 20 различных типов зданий, включая жилые, коммерческие и государственные объекты, выраженные в долларах США и индексированные по отношению к Амстердаму в качестве эталона.
Список из 10 наиболее дорогих городов мира для строительства выглядит следующим образом:
Лондон, Великобритания
Женева, Швейцария
Цюрих, Швейцария
Мюнхен, Германия
Нью-Йорк, США
Сан-Франциско, США
Филадельфия, США
Копенгаген, Дания
Гонконг, Китай
Бристоль, Великобритания
Примечательно, что Лондон занял первое место по стоимости строительства. Это связано с несколькими факторами:
Рост бюрократии и ужесточение регулирования в последние годы привели к увеличению административных барьеров, что значительно повысило расходы.
Повышение стандартов безопасности, устойчивости и ожиданий со стороны клиентов также оказало влияние на увеличение цен.
Рост инфляции, хоть и умеренный, в сочетании с высокими процентными ставками создает дополнительное давление на расходы.
Снижение объемов строительства на 10% годовым темпом и уменьшение строительства жилья на 20% привели к уменьшению заказов на новые работы.