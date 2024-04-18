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От Лондона до Женевы: сравнение стоимости строительства в глобальных городах

Самые дорогие города в мире для строительства

1:35
Недвижимость » Аналитика

Специалисты по сметам и экономисты из консалтинговой компании Arcadis проанализировали затраты на строительство в 100 городах по всему миру и выявили 10 самых затратных мегаполисов.

Самые дорогие города в мире для строительства
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Для этого сравнили расходы на строительство 20 различных типов зданий, включая жилые, коммерческие и государственные объекты, выраженные в долларах США и индексированные по отношению к Амстердаму в качестве эталона.

Список из 10 наиболее дорогих городов мира для строительства выглядит следующим образом:

  • Лондон, Великобритания
  • Женева, Швейцария
  • Цюрих, Швейцария
  • Мюнхен, Германия
  • Нью-Йорк, США
  • Сан-Франциско, США
  • Филадельфия, США
  • Копенгаген, Дания
  • Гонконг, Китай
  • Бристоль, Великобритания

Примечательно, что Лондон занял первое место по стоимости строительства. Это связано с несколькими факторами:

  • Рост бюрократии и ужесточение регулирования в последние годы привели к увеличению административных барьеров, что значительно повысило расходы.
  • Повышение стандартов безопасности, устойчивости и ожиданий со стороны клиентов также оказало влияние на увеличение цен.
  • Рост инфляции, хоть и умеренный, в сочетании с высокими процентными ставками создает дополнительное давление на расходы.
  • Снижение объемов строительства на 10% годовым темпом и уменьшение строительства жилья на 20% привели к уменьшению заказов на новые работы.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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