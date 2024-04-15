Обещание Путину: волгоградская область готовится к завершению расселения аварийного жилья к 2025 году

Губернатор Волгограда пообещал Путину расселить аварийное жилье

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Губернатор Андрей Бочаров сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что второй этап программы по расселению аварийного жилья в Волгоградской области будет выполнен в 2025 году, возможно, даже раньше. В ходе видеоконференции глава государства обратил внимание на высокий уровень аварийного жилья в регионе.

Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

"Мы полностью следуем вашим указаниям. Второй этап программы будет завершен в 2025 году по плану, и мы постараемся выполнить его даже раньше", — подчеркнул Бочаров.

Он также отметил, что власти области сотрудничают с федеральным правительством для участия в новой программе и продолжения реализации предыдущих.

"Мы гарантируем выполнение поставленных задач", — заверил губернатор.