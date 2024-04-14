Как избежать штрафов за незаконные постройки: что нужно знать дачникам в 2024 году

Дачников предупредили о штрафах за постройки рядом с соседским забором

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году дачников могут оштрафовать за незаконные постройки, включая те, которые расположены слишком близко к забору соседей. Это было отмечено российскими гражданами после предупреждения депутата Госдумы и председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина.

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Штрафы за незаконные постройки для частных лиц могут достигать до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — до миллиона рублей. Существуют определенные правила относительно этажности и расстояний при строительстве. Согласно этим правилам, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка должно быть не менее трех метров, а до построек, где содержат скот, и до высокорослых деревьев — не менее четырех метров. Кроме того, высота постройки должна ограничиваться тремя этажами.

"В случае нарушения суд может потребовать устранения нарушений, включая снос постройки", — пояснил Чаплин. Он также отметил, что за мытье автомобилей за пределами своего участка также предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.