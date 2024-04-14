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Ванная комната: обои или плитка? Оценка возможностей и рисков

Можно ли клеить обои в ванной

1:41
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Когда начинается обсуждение ремонта в ванной комнате, обычно всплывают мысли о кафельной плитке, краске или более доступных пластиковых материалах.

Можно ли клеить обои в ванной
Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Некоторые люди избегают клеить обои в ванной, возможно, из страха сделать что-то необычное или из опасения, что это не так, как делают все остальные.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась своим мнением о том, следует ли использовать обои в ванной комнате.

Возможно ли это?
Если в рабочей зоне на кухне можно использовать обои, то почему бы не сделать то же самое в ванной? Современные производители предлагают широкий выбор водостойких обоев, делая это возможным.

Таким образом, использование водостойких обоев в ванной комнате вполне допустимо.

Где использовать
Конечно, использование обоев в ванной может придать интерьеру уникальный вид, создать уютную атмосферу и даже сэкономить на ремонте.

Однако зоны вокруг раковины, в душевой или у ванны лучше декорировать плиткой. В противном случае, брызги воды и мыльная пена могут быстро привести к порче даже самого влагостойкого материала.

Что касается потолка, здесь лучше использовать традиционные материалы, такие как краска или натяжной потолок.

Недостатки
Несмотря на свою экономичность, этот вариант имеет свои недостатки.

Во-первых, обои изнашиваются быстро. Их срок службы короче, чем у плитки.

Во-вторых, из-за высокой влажности они могут начать отслаиваться от стен.

В-третьих, высокая влажность и плохая вентиляция могут способствовать появлению плесени на обоях, чего не произойдет с плиткой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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