Ростов-на-Дону в шоке: потолок обрушился в аварийном доме. Без пострадавших

В Ростовской квартире рухнул потолок из-за аварийного состояния

0:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Ростове-на-Дону произошло обрушение потолка в одной из квартир аварийного дома, о чем сообщил Telegram-канал Don Mash.

Фото: Flickr by Karin Dalziel is licensed under CC BY-NC 2.0

Инцидент произошел днем в среду, 10 апреля, на втором этаже дома по адресу улица Мечникова, 51. В муниципальной квартире отошла стена, когда упал кусок бетона, и произошло отсыпание штукатурки. Пострадавших в результате ЧП нет, так как в данный момент никто не проживает в этом помещении.

Этот аварийный дом в Ростове должны были расселить еще в 2018 году, однако жильцы неоднократно обращались к чиновникам с жалобами на проблемы, но безрезультатно.