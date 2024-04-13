Ростов-на-Дону в шоке: потолок обрушился в аварийном доме. Без пострадавших

В Ростове-на-Дону произошло обрушение потолка в одной из квартир аварийного дома, о чем сообщил Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошел днем в среду, 10 апреля, на втором этаже дома по адресу улица Мечникова, 51. В муниципальной квартире отошла стена, когда упал кусок бетона, и произошло отсыпание штукатурки. Пострадавших в результате ЧП нет, так как в данный момент никто не проживает в этом помещении.
Этот аварийный дом в Ростове должны были расселить еще в 2018 году, однако жильцы неоднократно обращались к чиновникам с жалобами на проблемы, но безрезультатно.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.