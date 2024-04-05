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СССР ещё можно сохранить! Советские предметы, которые оживят ваш интерьер

ТОП-5 советских предметов, которые не стоит выкидывать

1:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Предметы из советской эпохи пока еще не могут быть отнесены к антиквариату, однако их ценность не уменьшается от этого.

ТОП-5 советских предметов, которые не стоит выкидывать
Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это объясняется не только тем, что для многих они являются предметами наследия. Часто это также эксклюзивные и качественные изделия, которые не имеют аналогов в современном мире.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась рекомендациями относительно того, какие советские предметы следует сохранить в интерьере.

  1. Радиола
    Даже если техника не функционирует и нет средств на ее восстановление, ее можно оставить как элемент интерьера. При необходимости ее можно использовать даже как тумбочку.

  2. Настольная лампа
    Советские лампы отличались интересными большими абажурами, создавая особую атмосферу в доме или на рабочем месте. Сравнение с ними не выдерживают многие современные скучные светильники.

  3. Телефон
    Это не просто проводной телефон, а аппарат с диском вместо кнопок, являющийся символом ушедшей эпохи и дополнением к интерьеру. Большинство таких аппаратов до сих пор функционируют, хотя могут потребовать некоторого обслуживания.

  4. Швейная машинка
    Швейные машинки с литыми чугунными ножками могут стать украшением дома, даже когда они сложены, они остаются интересными и могут использоваться как тумба, столик или подставка для растений.

  5. Часы
    Напольные или настольные механические часы всегда будут актуальны, независимо от эпохи, к которой они принадлежат. Они прекрасно дополняют интерьер в классическом стиле, а часы с кукушкой особенно хорошо смотрятся на кухне
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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