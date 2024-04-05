СССР ещё можно сохранить! Советские предметы, которые оживят ваш интерьер

Предметы из советской эпохи пока еще не могут быть отнесены к антиквариату, однако их ценность не уменьшается от этого.
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Это объясняется не только тем, что для многих они являются предметами наследия. Часто это также эксклюзивные и качественные изделия, которые не имеют аналогов в современном мире.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась рекомендациями относительно того, какие советские предметы следует сохранить в интерьере.
Радиола Даже если техника не функционирует и нет средств на ее восстановление, ее можно оставить как элемент интерьера. При необходимости ее можно использовать даже как тумбочку.
Настольная лампа Советские лампы отличались интересными большими абажурами, создавая особую атмосферу в доме или на рабочем месте. Сравнение с ними не выдерживают многие современные скучные светильники.
Телефон Это не просто проводной телефон, а аппарат с диском вместо кнопок, являющийся символом ушедшей эпохи и дополнением к интерьеру. Большинство таких аппаратов до сих пор функционируют, хотя могут потребовать некоторого обслуживания.
Швейная машинка Швейные машинки с литыми чугунными ножками могут стать украшением дома, даже когда они сложены, они остаются интересными и могут использоваться как тумба, столик или подставка для растений.
Часы Напольные или настольные механические часы всегда будут актуальны, независимо от эпохи, к которой они принадлежат. Они прекрасно дополняют интерьер в классическом стиле, а часы с кукушкой особенно хорошо смотрятся на кухне