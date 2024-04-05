СССР ещё можно сохранить! Советские предметы, которые оживят ваш интерьер

ТОП-5 советских предметов, которые не стоит выкидывать

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Предметы из советской эпохи пока еще не могут быть отнесены к антиквариату, однако их ценность не уменьшается от этого.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это объясняется не только тем, что для многих они являются предметами наследия. Часто это также эксклюзивные и качественные изделия, которые не имеют аналогов в современном мире.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась рекомендациями относительно того, какие советские предметы следует сохранить в интерьере.

Радиола

Даже если техника не функционирует и нет средств на ее восстановление, ее можно оставить как элемент интерьера. При необходимости ее можно использовать даже как тумбочку. Настольная лампа

Советские лампы отличались интересными большими абажурами, создавая особую атмосферу в доме или на рабочем месте. Сравнение с ними не выдерживают многие современные скучные светильники. Телефон

Это не просто проводной телефон, а аппарат с диском вместо кнопок, являющийся символом ушедшей эпохи и дополнением к интерьеру. Большинство таких аппаратов до сих пор функционируют, хотя могут потребовать некоторого обслуживания. Швейная машинка

Швейные машинки с литыми чугунными ножками могут стать украшением дома, даже когда они сложены, они остаются интересными и могут использоваться как тумба, столик или подставка для растений. Часы

Напольные или настольные механические часы всегда будут актуальны, независимо от эпохи, к которой они принадлежат. Они прекрасно дополняют интерьер в классическом стиле, а часы с кукушкой особенно хорошо смотрятся на кухне