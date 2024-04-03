Устаревшие дизайнерские элементоы в ванной комнате: как обновить интерьер

Как должна выглядеть тумба под раковиной

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Хотя тренды в интерьерном дизайне менее изменчивы, чем в мире моды, важно оставаться в курсе, чтобы ваш дом всегда выглядел современно.

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

Эксперт и дизайнер Юлия Тычино обсудила актуальные решения для ванной комнаты, выделяя устаревшие элементы и предлагая альтернативы, чтобы ваш интерьер был не только уютным, но и стильным.

Один из ключевых элементов в ванной комнате — это тумба под раковиной.

Устаревшим считается использование небольших тумб на ножках с глянцевыми белыми фасадами, особенно с декоративными вставками или узорами, не отвечающими современным требованиям.

Подвесные модели тумб становятся предпочтительным выбором, так как они выглядят легко и воздушно, экономят место и облегчают уборку. Фасады таких тумб могут быть выполнены из дерева или сочетаться с отделкой ванной.

Особенно хорошо такие тумбы сочетаются с накладными раковинами, создавая стильный и функциональный интерьер ванной комнаты.