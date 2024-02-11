Необычный подход: Как использование кондиционера для белья может сделать ваш туалет идеально чистым

Неприятные запахи, желтые подтеки и ржавчина — обыденные проблемы многих туалетов. Хотя рынок бытовой химии обещает решение всех этих неприятных моментов, порой покупные средства не оправдывают ожидания. Однако, хитрые хозяйки нашли необычное решение — использование кондиционера для белья как эффективного средства для поддержания свежести и чистоты в туалете.
Разумеется, не стоит злоупотреблять. Просто наполовину заполните пластиковую бутылку водой и кондиционером, сделайте несколько отверстий в крышке и поместите ее в бачок. Теперь каждый слив сопровождается приятным ароматом, а стенки унитаза остаются чистыми. Этот метод оказывается не только эффективным, но и экономичным, так как вода из бутылки смешивается с водой из бачка.
Несмотря на разногласия некоторых сантехников, решение о применении кондиционера для унитаза остается на усмотрение каждой хозяйки.
Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", делится советами по возможным способам восстановления машины с разряженным аккумулятором.