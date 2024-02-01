Как изменятся цены на недвижимость в 2024 году

Контрольно-счётная палата дала прогноз по ценам на недвижимость в 2024 г

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты рассказали, как в 2024 году изменятся цены на недвижимость.

Фото: Пресс-служба ГК "МИЦ"

По словам экспертов, в 2023 году наблюдался рост цен на жильё — как на новостройки, так и на "вторички". В частности, на это повлияло ускорение инфляции, увеличение спроса на ипотеку, вызванное прогнозированием ухудшением условий кредитных программ, а также подорожание стройматериалов и стоимости услуг подрядных организаций.

По мнению представителей Контрольно-счётной палаты (КСП), в текущем году инфляция должна начать снижаться, так как ужесточилась денежно-кредитная политика. И первые признаки замедления процесса были зафиксированы ещё в декабре прошлого года и январе наступившего года.

Прогнозируют снижение инфляции и представители Минэкономразвития и Центробанка. Ожидается, что к концу 2024 года она достигнет показателей в 4,0-4,5%.

"Бум на рынке жилья завершился, возможности поймать удачу ушли из-за роста процентных ставок и менее привлекательных условий по льготной ипотеке на новостройки, спрос на жилье значительно снизится", — считают в КСП.