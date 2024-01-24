Названы ошибки при проектировании кухни

Специалисты поделились советами, как правильно спроектировать кухню

2:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Специалисты поделились самыми распространёнными ошибками при проектировании, которые отдаляют нас от кухни своей мечты. Отмечается, что подходить к проектированию следует серьёзно, поэтому и начинать готовиться рекомендуется заранее.

Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

Поэтому, в первую очередь, отмечают эксперты, — определитесь с планировкой заранее. Самыми распространёнными на настоящий день являются:

Линейная конфигурация — подходит в основном для использования в маленьких кухнях, где другая планировка будет скорее всего невозможны;

Г-образная — подходит для вытянутых помещений;

G-образная — располагается вдоль трёх смежных стен + например, барная стойка;

П-образная — рабочая зона располагается вдоль трёх смежных стен, либо же вдоль двух противоположных, между которыми находятся барная стойка или обеденный стол;

Островная — когда основная зона идёт вдоль стены, а дополнительная рабочая или обеденная зона располагаются на острове.

Вдобавок, добавляют эксперты, следует заранее понять, где вы хотите разметить мойку, бытовые приборы, электрические розетки, и какой тип вытяжки предпочтёте. Ведь, если варочная панель будет рядом с мойкой, это будет неудобно.

Ещё одной распространённой ошибкой при планировке кухни эксперты называют недостаточное количество розеток. И хотя определённого правила, сколько именно розеток должно быть на кухне, нет, тем не менее, их должно быть не меньше двух-трёх. Учитывайте количество мелкой бытовой техники, которое планируется приобрести: чайник, тостер, кофемашину вафельницу и т. д.

Кроме того, некоторые выбирают столешницы и стулья неправильной высоты. И в отличие от розеток, здесь как раз есть свои стандарты. Так, оптимальное расстояние от уровня рабочей поверхности до согнутого локтя должно составлять 15 см. При выборе стульев руководствуйтесь правилом "30 см от высоты столешницы" стола или барной стойки.

Немаловажно также обращать внимание на отделку стен. Причём, не только в местах монтажа кухни, но также и в любой другой корпусной мебели. При стыке мебели не должно образовываться никаких выступов.

Перед началом ремонта просчитайте требуемое количество световых точек как по периметру всей кухни. Если об этом не подумать, может случиться такое, что вы будете "загораживать" свет при готовке.

Не забывайте, что три основные зоны: холодильник, мойку и варочную панель следует отдать друг от друга. Также при выборе столешницы выбирайте фасады с фактурами, чтобы избежать появления на них отпечатков пальцев.