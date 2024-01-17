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Как добиться приятного запаха от одежды, долгое время находившейся в шкафу

1:32
Недвижимость

Когда вы снимаете свежепостиранную одежду с веревки, ее аромат приятно ощущается. Однако, после нескольких дней хранения в шкафу, одежда часто лишается этого приятного запаха.

Как добиться приятного запаха от одежды, долгое время находившейся в шкафу
Фото: Unsplash by Parker Burchfield is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько простых способов, чтобы сохранить аромат после стирки:

Флакон духов: Если у вас осталось всего несколько капель в вашем любимом флаконе духов, не торопитесь избавляться от них. Поставьте отвинченную бутылку на дно шкафа. Спустя несколько дней ваша одежда пропитается тонким ароматом этого косметического средства. То же самое можно сделать с мыльницами, размещенными между одеждой.

Лаванда: Лаванда, несмотря на свое использование как репеллента от моли, может служить отличным источником аромата. Соберите свежую лаванду и повесьте ее в проветриваемом месте для высыхания. Затем поместите засушенные пучки в шкаф, где они будут радовать вас ароматом на протяжении всей зимы.

Смесь пряностей: Создайте смесь пряностей, включая гвоздику, палочки корицы, звездочки аниса и сушеную цедру апельсина. Разместите эту композицию в шкафу, чтобы добавить приятный аромат к вашей одежде.

Рис и кофе: Эффективным способом устранения неприятных запахов в одежде является размещение в шкафу чашки с рисом или кофе. Эти сыпучие продукты быстро поглощают неприятные запахи, помогая вашей одежде сохранить свежесть.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать приятный аромат в вашей одежде долго после стирки.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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