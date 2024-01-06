Если ваша эмалированная кастрюля потеряла первоначальный вид из-за нагара и жира, не отчаивайтесь. Есть простой метод, который поможет вам восстановить ее чистоту, используя отбеливатель, обычно предназначенный для стирки пятен на одежде.
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Наполните кастрюлю водой и добавьте две ложки порошка отбеливателя. Обратите внимание, что отлично подходит отбеливатель "Персоль".
Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. При желании, вы также можете положить в кастрюлю несколько жирных кухонных полотенец — это поможет отбелить их одновременно.
После 5-7 минут варки выключите огонь, вылейте воду и приступите к очистке размякшего нагара губкой.
Нагар уйдет без необходимости использования каких-либо дополнительных средств.
Помойте кастрюлю под проточной водой, и вы сможете наслаждаться ее восстановленной белизной.
Этот простой метод не только поможет вам вернуть кастрюле первозданный вид, но и сэкономит много времени. Теперь вы сможете использовать ее для приготовления блюд, не переживая о потемневших или пожелтевших следах.
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