Способ чистки эмалированных кастрюль от нагара

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если ваша эмалированная кастрюля потеряла первоначальный вид из-за нагара и жира, не отчаивайтесь. Есть простой метод, который поможет вам восстановить ее чистоту, используя отбеливатель, обычно предназначенный для стирки пятен на одежде.

Фото: Own work by Erik Streb is licensed under GNU Free Documentation License

Наполните кастрюлю водой и добавьте две ложки порошка отбеливателя. Обратите внимание, что отлично подходит отбеливатель "Персоль".

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. При желании, вы также можете положить в кастрюлю несколько жирных кухонных полотенец — это поможет отбелить их одновременно.

После 5-7 минут варки выключите огонь, вылейте воду и приступите к очистке размякшего нагара губкой.

Нагар уйдет без необходимости использования каких-либо дополнительных средств.

Помойте кастрюлю под проточной водой, и вы сможете наслаждаться ее восстановленной белизной.

Этот простой метод не только поможет вам вернуть кастрюле первозданный вид, но и сэкономит много времени. Теперь вы сможете использовать ее для приготовления блюд, не переживая о потемневших или пожелтевших следах.