По данным федерального девелопера "Неометрия" и NF Group, цены на элитное жилье в Сочи в настоящее время превышают уровень в Дубае, Лондоне и Нью-Йорке.
Спрос на элитную недвижимость в Сочи ожидается расти, причем местная локация стала предпочтительным вариантом для тех, кто опасается за судьбу своих зарубежных активов из-за санкций.
Город также попал в тройку мировых лидеров по индексу $1 млн, показывая привлекательность для состоятельных покупателей.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.