Сочи обогнал Дубай: цены на элитное жилье превышают даже Лондон и Нью-Йорк

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По данным федерального девелопера "Неометрия" и NF Group, цены на элитное жилье в Сочи в настоящее время превышают уровень в Дубае, Лондоне и Нью-Йорке.

Фото: openverse by CruisePortAtlas.com is licensed under CC BY 2.0

Спрос на элитную недвижимость в Сочи ожидается расти, причем местная локация стала предпочтительным вариантом для тех, кто опасается за судьбу своих зарубежных активов из-за санкций.

Город также попал в тройку мировых лидеров по индексу $1 млн, показывая привлекательность для состоятельных покупателей.