Житель Читы сдал чужую квартиру в аренду

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Житель Читы сдал чужую квартиру, которую снял на сутки, в длительную аренду. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Забайкальскому краю, сообщает ЗабМедиа.Ру (Чита).

Фото: Фото с официального сайта

По данным полиции, потерпевшая женщина нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в одном из мессенджеров и договорилась о встрече с якобы собственником жилья. После осмотра квартиры она передала предоплату в размере 12 тысяч рублей. После нескольких дней, когда она должна была въехать в квартиру, оказалось, что она уже занята другими жильцами.

После этого женщина обратилась в полицию. Подозреваемый, 26-летний местный житель, был задержан. В ходе допроса он признался, что сначала снял квартиру на сутки, а затем пересдал ее на длительный срок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

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