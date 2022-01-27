EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин не встречался с Бегловым
Галкин показал, что они с Пугачёвой кушают на ужин
В Подмосковье владельцы аварийного жилья получат сертификаты на покупку нового
Московский театр "Школа современной пьесы" представляет "Жуковский вечер"
Автоэксперт заявил о стабилизации цен на рынке к концу года
Улучшить эпидобстановку поможет дистанционная доставка рецептурных лекарств
Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России
Автор Артём Пермяков

В Подмосковье владельцы аварийного жилья получат сертификаты на покупку нового

Недвижимость

Губернатор Подмосковье Андрей Воробьёв на встрече с жителями сообщил о введении сертификатов для владельцев аварийного жилья. Документы на его получение необходимо подать до 15 марта.

Власти предлагают владельцам аварийного жилья по 84 тыс. рублей за квадартный метр. Получив сертификат, в дальнейшем его можно потратить на покупку другого жилья в Подмосковье.

"84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории МО себе жилье", — приводит Телеканал "360" слова Воробьёва.

Также Воробьёв отметил, что в регионе рассматривают идею реновации жилищного фонда, но для этого необходимо федеральное регулирование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
подмосковье квадратный метр аварийное жилье андрей воробьёв московская область
Последние материалы
Путин не встречался с Бегловым
Галкин показал, что они с Пугачёвой кушают на ужин
В Подмосковье владельцы аварийного жилья получат сертификаты на покупку нового
Московский театр "Школа современной пьесы" представляет "Жуковский вечер"
Автоэксперт заявил о стабилизации цен на рынке к концу года
Улучшить эпидобстановку поможет дистанционная доставка рецептурных лекарств
Ананских: запуск "Северного потока-2" — это проблема Германии, а не России
В перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии пострадали шесть человек
Учёный рассказал, чем омикрон-"невидимка" опаснее обычного штамма 
Военный политолог рассказал, сколько нужно будет продержаться Донбассу
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников