Губернатор Подмосковье Андрей Воробьёв на встрече с жителями сообщил о введении сертификатов для владельцев аварийного жилья. Документы на его получение необходимо подать до 15 марта.
Власти предлагают владельцам аварийного жилья по 84 тыс. рублей за квадартный метр. Получив сертификат, в дальнейшем его можно потратить на покупку другого жилья в Подмосковье.
"84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории МО себе жилье", — приводит Телеканал "360" слова Воробьёва.
Также Воробьёв отметил, что в регионе рассматривают идею реновации жилищного фонда, но для этого необходимо федеральное регулирование.
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