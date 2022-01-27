В Подмосковье владельцы аварийного жилья получат сертификаты на покупку нового

Губернатор Подмосковье Андрей Воробьёв на встрече с жителями сообщил о введении сертификатов для владельцев аварийного жилья. Документы на его получение необходимо подать до 15 марта.

Власти предлагают владельцам аварийного жилья по 84 тыс. рублей за квадартный метр. Получив сертификат, в дальнейшем его можно потратить на покупку другого жилья в Подмосковье.

"84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории МО себе жилье", — приводит Телеканал "360" слова Воробьёва.

Также Воробьёв отметил, что в регионе рассматривают идею реновации жилищного фонда, но для этого необходимо федеральное регулирование.