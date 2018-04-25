Россия отказалась от легких авианосцев

Замглавкома ВМФ Виктор Бурсук заявил, что строительство легких авианосцев экономически нецелесообразно для России.
"Флот считает, что с точки зрения экономического соотношения "цена-качество" лёгкие авианосцы нецелесообразно строить для РФ. Предпочтительнее строить авианосцы порядка 70 тысяч тонн водоизмещения, которые позволяют нести на своем борту больше летательных аппаратов", — сказал Бурсук. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что В России разработан проект нового авианосца для военно-морского флота. Об этом рассказал начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов.
По его словам, военные моряки получат не только сам авианосец, но также авиакрыло и систему базирования. Опять же, стартовая система авианосца будет включать в себя трамплин и разгонное устройство. К слову, "Адмирал Кузнецов" имеет только трамплин. Полетная палуба нового авианосца окажется в два раза больше, чем у "Кузнецова".
Также утверждается, что авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав корабельной авиагруппировки смогут войти истребители Су-57.
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