Граждане России за рубежом смогут выбирать президента на 295 избирательных участках в 144 государствах

Граждане России за рубежом смогут выбирать президента на 295 избирательных участках

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев объявил о том, что были сформированы 295 избирательных участков в 144 странах для голосования на выборах президента Российской Федерации за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На собрании Центральной избирательной комиссии Андреев сообщил, что создание избирательных участков за границей было завершено уже 9 марта 2024 года.

"За пределами территории РФ образованы 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков на территории города Байконур", — уточнил Павел Андреев.

Члены Центральной избирательной комиссии приняли документ.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.