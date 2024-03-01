Новый Рижский театр решил не восстанавливать портрет патриарха латвийского театра

Рига: Херманис "отменил" Смильгиса

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Новый Рижский театр решил не восстанавливать портрет патриарха латвийского театра Эдуарда Смильгиса (1886–1966) на фасаде отремонтированного здания театра, сообщает телеграм-канал "Новости Латвии". Художественный руководитель театра Алвис Херманис заявил, что этому портрету нет места, поскольку Смильгис был лауреатом сталинской премии и "коллаборационистом".

Фото: Wikimedia Commons by Evita wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эдуард Смильгис — организатор, актёр, первый главный режиссёр, художественный руководитель рижского театра "Дайлес" (с 1940 по 1987 год - Художественный театр Латвийской ССР им. Яна Райниса). Именем Смильгиса названа улица в Риге, а в его доме разместился театральный музей. В день рождения Смильгиса вручают главную театральную премию Латвии "Ночь лицедеев".

По мнению журналистов, если уж художественный руководитель Нового Рижского театра так резко высказывается о Смильгисе, то он мог бы отказаться и от всех наград "Ночи лицедеев".