На Западе разглядели открытую вражду между Шольцем и Макроном из-за Украины

Politico: Шольц и Макрон стали врагами из-за помощи Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и лидером Франции Эммануэлем Макроном возникли серьёзные разногласия по вопросу оказания помощи Киеву, передаёт Politico.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

В публикации отмечается, что с самого начала конфликта немецкая политика была продиктована одним принципом — любыми способами избегать прямой конфронтации с РФ. Французский лидер утверждает, что его страна внесла значительный вклад в оказание помощи Незалежной по сравнению с ФРГ. Особенно показательным в этой ситуации, по мнению президента Пятой республики, является нежелание Шольца отправить ВСУ ракеты Taurus.

При этом Макрон готов "жёстко говорить" об Украине, но Париж не предпринял достаточно действий по сравнению с Берлином. Шольц пообещал Зеленскому более 17 млрд евро, а Франция — 640 млн евро. При этом Берлин направлять свои войска на Украину не готов.