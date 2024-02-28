Американский президент Джо Байден сообщил, что едет в больницу

Лидер Соединённых Штатов Джозеф Байден отправляется в медицинский центр Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра, передаёт RT.
"Я еду в Уолтер Рид для прохождения медосмотра", — процитировал слова политика пресс-пул Белого дома.
Глава США подчеркнул, что проходит медосмотр — регулярное обследование в предвыборный сезон, когда избиратели выражают беспокойство по поводу его возраста и пригодности к исполнению обязанностей на втором сроке.
На фоне этого критики потребовали от Белого дома больше подробностей в вопросе состояния здоровья американского президента после доклада специального прокурора Роберта Ура, в котором говорилось, что у Байдена большие проблемы с памятью.
Ранее действующий президент Соединённых Штатов заявил, что международные партнеры страны верят в его победу на выборах. Он добавил, что девять глав зарубежных стран сказали ему, что не желают победы "другому парню".
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.