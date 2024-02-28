Американский президент Джо Байден сообщил, что едет в больницу

Глава США Байден отправился в больницу на медосмотр

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер Соединённых Штатов Джозеф Байден отправляется в медицинский центр Уолтера Рида для прохождения ежегодного медосмотра, передаёт RT.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я еду в Уолтер Рид для прохождения медосмотра", — процитировал слова политика пресс-пул Белого дома.

Глава США подчеркнул, что проходит медосмотр — регулярное обследование в предвыборный сезон, когда избиратели выражают беспокойство по поводу его возраста и пригодности к исполнению обязанностей на втором сроке.

На фоне этого критики потребовали от Белого дома больше подробностей в вопросе состояния здоровья американского президента после доклада специального прокурора Роберта Ура, в котором говорилось, что у Байдена большие проблемы с памятью.

Ранее действующий президент Соединённых Штатов заявил, что международные партнеры страны верят в его победу на выборах. Он добавил, что девять глав зарубежных стран сказали ему, что не желают победы "другому парню".