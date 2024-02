Двойные стандарты: ООН не помогает новым регионам России по политическим причинам

Your browser does not support the audio element.

Пресс-секретарь УГКВ Йенс Лаерке заявил, что ООН не помогает гражданам новых российских регионов, в том числе по политическим соображениям, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic