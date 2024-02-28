Двойные стандарты: ООН не помогает новым регионам России по политическим причинам

УКГВ: ООН не помогает жителям новых регионов России, так как считает их Украиной

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь УГКВ Йенс Лаерке заявил, что ООН не помогает гражданам новых российских регионов, в том числе по политическим соображениям, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На брифинге в Женеве он сообщил, что помощь населению на территориях, контролируемых ВС РФ не оказывается, так как у ООН якобы отсутствует доступ, не уточняя, по какой причине в этом доступе отказано.

Проблема связана с тем, что организация признаёт новые регионы украинскими, поэтому представительства этих учреждений в России не могут там работать, так как Управление ООН не имеет представительства в нашей стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее говорил, что в обзорах ООН не учитываются многочисленные жертвы украинских боевиков в Донбассе. По его мнению, западные страны "стыдливо молчат” о преступлениях киевской хунты, так как разговоры о них вызовут сомнения о целесообразности финансирования Незалежной.