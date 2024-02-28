Пресс-секретарь УГКВ Йенс Лаерке заявил, что ООН не помогает гражданам новых российских регионов, в том числе по политическим соображениям, передаёт РИА Новости.
На брифинге в Женеве он сообщил, что помощь населению на территориях, контролируемых ВС РФ не оказывается, так как у ООН якобы отсутствует доступ, не уточняя, по какой причине в этом доступе отказано.
Проблема связана с тем, что организация признаёт новые регионы украинскими, поэтому представительства этих учреждений в России не могут там работать, так как Управление ООН не имеет представительства в нашей стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее говорил, что в обзорах ООН не учитываются многочисленные жертвы украинских боевиков в Донбассе. По его мнению, западные страны "стыдливо молчат” о преступлениях киевской хунты, так как разговоры о них вызовут сомнения о целесообразности финансирования Незалежной.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.