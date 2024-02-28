Изменение названий улиц Риги, связанных с советским периодом и Россией, обойдется столичному самоуправлению примерно в 80 тысяч евро, сообщил вице-мэр Эдвардс Ратниекс. Средства пойдут на изготовление новых указателей улиц и номеров домов.
При этом расчеты не учитывают необходимых изменений в документации для проживающих на этих улицах граждан и зарегистрированных там фирм. Судя по всему, эти затраты никто компенсировать не будет, как и время, потраченное на бюрократические процедуры, сообщает телеграм-канал "Новости Латвии".
Напомним, что 22 февраля рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Так, улицу Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле, Гоголя — в улицу Эмилии Беньямин, Пушкина — в Карлиса Миленбахса, Лермонтова — в улицу Вилиса Плудониса, а Тургенева — в улицу Вильгельма Пурвитиса.
По этому поводу вице-мэр Эдвардс Ратниекс заявил, что существование в Риге подобных улиц подрывает национальное положение и государственность Латвии.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.