Рижанам придется за свой счёт менять документацию после переименования "русских" улиц

Рига: переименовывать улицы будут за свой счёт

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Изменение названий улиц Риги, связанных с советским периодом и Россией, обойдется столичному самоуправлению примерно в 80 тысяч евро, сообщил вице-мэр Эдвардс Ратниекс. Средства пойдут на изготовление новых указателей улиц и номеров домов.

Фото: archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом расчеты не учитывают необходимых изменений в документации для проживающих на этих улицах граждан и зарегистрированных там фирм. Судя по всему, эти затраты никто компенсировать не будет, как и время, потраченное на бюрократические процедуры, сообщает телеграм-канал "Новости Латвии".

Напомним, что 22 февраля рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых. Так, улицу Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле, Гоголя — в улицу Эмилии Беньямин, Пушкина — в Карлиса Миленбахса, Лермонтова — в улицу Вилиса Плудониса, а Тургенева — в улицу Вильгельма Пурвитиса.

По этому поводу вице-мэр Эдвардс Ратниекс заявил, что существование в Риге подобных улиц подрывает национальное положение и государственность Латвии.