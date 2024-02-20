Телеведущий Такер Карлсон выразил убеждение, что перед проведением интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним наблюдало Агентство национальной безопасности США

Журналист Карлсон: информацию об интервью с Путиным слили New York Times

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист Такер Карлсон сообщил, что подготовка к интервью занимала около двух лет, при этом никому не раскрывал данную информацию, однако данные утечки стали известны изданию New York Times.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такая ситуация могла поставить под угрозу проведение интервью, так как российская сторона заранее предупреждала о возможной отмене в случае утечки информации.

Напомним, что интервью с президентом Российской Федерации продолжалось два часа сорок четыре минуты, в течение которых Владимир Путин ответил на порядка шестьдесят вопросов американского журналиста.

По словам Такера Карлсона, запись интервью проходила в Кремле, где он находился около пяти часов, из которых два часа пришлось ожидать встречи с президентом.

Карлсон отметил, что Путин является умным человеком и рассказал, что для полного осмысления разговора ему потребуется целый год.