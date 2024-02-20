Журналист Такер Карлсон сообщил, что подготовка к интервью занимала около двух лет, при этом никому не раскрывал данную информацию, однако данные утечки стали известны изданию New York Times.
Такая ситуация могла поставить под угрозу проведение интервью, так как российская сторона заранее предупреждала о возможной отмене в случае утечки информации.
Напомним, что интервью с президентом Российской Федерации продолжалось два часа сорок четыре минуты, в течение которых Владимир Путин ответил на порядка шестьдесят вопросов американского журналиста.
По словам Такера Карлсона, запись интервью проходила в Кремле, где он находился около пяти часов, из которых два часа пришлось ожидать встречи с президентом.
Карлсон отметил, что Путин является умным человеком и рассказал, что для полного осмысления разговора ему потребуется целый год.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.