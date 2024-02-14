Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Временный поверенный в делах РФ Олег Зыков вызван в МИД Латвии
Аналитик Коротченко: главком ВСУ Сырский подтвердил провал контрнаступления Украины
Профессор Ионов рассказал о необходимых изменениях в рационе при гипертонии
Как заставить себя начать заниматься спортом
Эксперты объяснили, почему машина может бить током
Александр Ревва опубликовал романтические фото с женой в день влюблённых
Биткоин возвращает свои позиции
В США рассказали об "американских" проблемах ВСУ
Почему собаки испытывают страх перед ветеринарными клиниками: основные причины
Британский телеканал признал правдивость слов посла РФ Келина об Украине

Sky News: слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы

1:09
Политика

Tелеканал Sky News назвал правдивыми высказывания посла Москвы в Лондоне Андрея Келина относительно конфликта в Незалежной и российской экономики, передаёт РИА Новости. При этом журналисты отметили "дерзкую уверенность" дипломата в ходе интервью.

Sky News: слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Посол отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине медленно, но уверенно продвигается на Запад. Это доказывает, что ВС РФ постепенно разрушают оборону ВСУ. При этом киевский режим, перестав получать солидную помощь от Запада, неспособен самостоятельно обеспечивать себя. В то же время России очень успешно удалось пережить санкционное давление западной коалиции. Келин подчеркнул, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия.

"В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола, это подчёркивает опасное состояние военной машины Украины", — говорится в заявлении Sky News.

Несколько дней назад МВФ повысил прогноз относительно перспектив экономики России в 2024 году.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
Умерла мать Бориса Немцова
Раскрыты подробности выбора места для строительства космодрома Байконур
Турист из России счёл горнолыжный курорт в Северной Корее опасным
В Госдепе США опровергли ведение переговоров с Россией о заморозке конфликта на Украине
Сравнение нового китайского кроссовера Geely Monjaro и корейского Kia Sorento
Заслуженный тренер СССР и РФ Мишин рассказал, что отец повлиял на его карьеру
Розовое какао: необычный цвет популярного зимнего напитка удивит ваших любимых
ЦБ предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов
Нутрициолог Фролова назвал рыбу обязательным продуктом для пожилых
Художник Молодкин пригрозил уничтожить картины мировых классиков на общую сумму $45 млн в смерти Ассанжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников