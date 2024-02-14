Tелеканал Sky News назвал правдивыми высказывания посла Москвы в Лондоне Андрея Келина относительно конфликта в Незалежной и российской экономики, передаёт РИА Новости. При этом журналисты отметили "дерзкую уверенность" дипломата в ходе интервью.
Посол отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине медленно, но уверенно продвигается на Запад. Это доказывает, что ВС РФ постепенно разрушают оборону ВСУ. При этом киевский режим, перестав получать солидную помощь от Запада, неспособен самостоятельно обеспечивать себя. В то же время России очень успешно удалось пережить санкционное давление западной коалиции. Келин подчеркнул, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия.
"В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола, это подчёркивает опасное состояние военной машины Украины", — говорится в заявлении Sky News.
Несколько дней назад МВФ повысил прогноз относительно перспектив экономики России в 2024 году.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.