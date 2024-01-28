В северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья о том, что США везде в мире провоцируют столкновения, эти действия ведут "к развязыванию новой мировой войны". В КНДР полагают, что состояние безопасности на полуострове дошло до опасной грани и война становится реальной.
"Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия", — содержится в издании.
Автор статьи призвал мировое сообщество объединиться против "империалистов" в лице США, которые пытаются развязать агрессивную войну и попирают глобальную безопасность. При этом представители страны заявили о своей готовности строить мир без конфликтов и войн, в котором агрессивным империалистам не будет места.
Недавно с восточного побережья КНДР в сторону Японского моря были запущены несколько ракет. Военные Южной Кореи заявили о тесном сотрудничестве с Вашингтоном в этом вопросе.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.