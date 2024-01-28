В КНДР заявили, что конфликт на Корейском полуострове может перерасти в мировую войну

"Нодон синмун": провокации США могут привести к мировой войне

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

В северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья о том, что США везде в мире провоцируют столкновения, эти действия ведут "к развязыванию новой мировой войны". В КНДР полагают, что состояние безопасности на полуострове дошло до опасной грани и война становится реальной.

Фото: flickr.com by Mario Micklisch

"Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия", — содержится в издании.

Автор статьи призвал мировое сообщество объединиться против "империалистов" в лице США, которые пытаются развязать агрессивную войну и попирают глобальную безопасность. При этом представители страны заявили о своей готовности строить мир без конфликтов и войн, в котором агрессивным империалистам не будет места.

Недавно с восточного побережья КНДР в сторону Японского моря были запущены несколько ракет. Военные Южной Кореи заявили о тесном сотрудничестве с Вашингтоном в этом вопросе.