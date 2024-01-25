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Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам колонии

0:49
Политика

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима. Подсудимому также был вынесен запрет на администрирование сайтов в Сети на 3 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Процесс вели в закрытом режиме, так как делу присвоен статус "совершенно секретно".

Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам колонии
Фото: commons.wikimedia.org by Dom kobb is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Игорь Иванович был задержан в российской столице в июле 2023 года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Политик был заключен под стражу, позже срок был продлен.

Стрелков является убеждённым монархистом. Примером для подражания для него является настоящий русский офицер. Гиркин часто говорил, что он человек чести.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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