Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии за призывы к экстремизму

Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам колонии

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима. Подсудимому также был вынесен запрет на администрирование сайтов в Сети на 3 года, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Процесс вели в закрытом режиме, так как делу присвоен статус "совершенно секретно".

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Игорь Иванович был задержан в российской столице в июле 2023 года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности. Политик был заключен под стражу, позже срок был продлен.

Стрелков является убеждённым монархистом. Примером для подражания для него является настоящий русский офицер. Гиркин часто говорил, что он человек чести.