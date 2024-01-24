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С осколком в груди: раненый российский летчик, прошедший 100 километров, вернулся на СВО

Раненый российский летчик, прошедший 100 километров, вернулся на СВО

1:20
Политика

На сайте Минобороны РФ опубликована история Героя России, гвардии майора Ивана Редкокашина.

Раненый российский летчик, прошедший 100 километров, вернулся на СВО
Фото: airliners.net by Mike Freer is licensed under GNU Free Documentation License

Пилот Су-25 был ранен, но сумел катапультироваться, а после, несмотря на осколочное ранение в области груди, он около двух суток шёл до своих, держа в кармане две гранаты на случай встречи с врагом. При себе у Редкокашина была ещё фляга с водой и три питательных батончика. До границы участнику СВО требовалось пройти порядка 100 километров.

"Днем шёл по лесам, ночью — через населенные пункты. Если бы я где-то прятался, сразу бы подумали, что идет чужой. А незнакомец — мишень что для своих, что для чужих", — вспомнил майор.

Он добавил, что сам себе на ощупь накладывал повязку. Осколок был где-то под сердцем. К исходу вторых суток пилот подошел к российскому блокпосту. Ивана сразу отправили в больницу и рассказали о случившемся супруге.

После восстановления лётчик какое-то время занимался инструкторской работой. Прямо перед учебно-тренировочным полетом он узнал о грядущем награждении. За образцовое выполнение заданий в тылу врага и за личное мужество его представили к званию Героя России. После лечения и реабилитации военный вернулся к боевым будням в зону спецоперации.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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