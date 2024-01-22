"У людей сносит крышу": депутат Новиков высказался об указе Зеленского о территориях РФ

В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о российских территориях

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отреагировал на новый указ украинского президента Владимира Зеленского о российских территориях. Напомним, что украинский лидер подписал его в понедельник, 22 января. В нём содержится описание исторически населённых украинцами территорий России. По мнению Новикова, в связи с данным документом можно сделать вывод, что Зеленский сейчас оказался в очень сложном положении.

"У людей, как говорит молодёжь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения. Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом", — поделился своей точкой зрения депутат.

Новиков также отметил, что, очевидно, сейчас режим Зеленского "в преддверии полной агонии". И такое положение дел, констатирует он, заставляет главу государства принимать решения, которые не отвечают реальному положению дел.