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"У людей сносит крышу": депутат Новиков высказался об указе Зеленского о территориях РФ

В Госдуме прокомментировали указ Зеленского о российских территориях

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Политика

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отреагировал на новый указ украинского президента Владимира Зеленского о российских территориях. Напомним, что украинский лидер подписал его в понедельник, 22 января. В нём содержится описание исторически населённых украинцами территорий России. По мнению Новикова, в связи с данным документом можно сделать вывод, что Зеленский сейчас оказался в очень сложном положении.

"У людей, как говорит молодёжь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения. Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом", — поделился своей точкой зрения депутат.

Новиков также отметил, что, очевидно, сейчас режим Зеленского "в преддверии полной агонии". И такое положение дел, констатирует он, заставляет главу государства принимать решения, которые не отвечают реальному положению дел.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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