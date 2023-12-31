В Турции призвали страны Европы занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом ко всем странам мира занять общую позицию против убийств в секторе Газа. С соответствующим призывом он выступил во время новогоднего обращения к турецкой нации.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, Эрдоган заявил о надобности убедиться в том, что страны демократической плеяды перестали поддерживать террористические организации.

Эрдоган видит необходимость всем странам и институтам придерживаться общей позиции против массовых убийств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара получает сигналы от представителей ряда государств, взывающих к необходимости "избавиться" от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, сам он надеется, что данный процесс не продолжится дальше.