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В Турции призвали страны Европы занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе

0:54
Политика

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом ко всем странам мира занять общую позицию против убийств в секторе Газа. С соответствующим призывом он выступил во время новогоднего обращения к турецкой нации.

В Турции призвали страны Европы занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, Эрдоган заявил о надобности убедиться в том, что страны демократической плеяды перестали поддерживать террористические организации.

Эрдоган видит необходимость всем странам и институтам придерживаться общей позиции против массовых убийств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара получает сигналы от представителей ряда государств, взывающих к необходимости "избавиться" от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, сам он надеется, что данный процесс не продолжится дальше.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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