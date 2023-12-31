Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом ко всем странам мира занять общую позицию против убийств в секторе Газа. С соответствующим призывом он выступил во время новогоднего обращения к турецкой нации.
Кроме того, Эрдоган заявил о надобности убедиться в том, что страны демократической плеяды перестали поддерживать террористические организации.
Эрдоган видит необходимость всем странам и институтам придерживаться общей позиции против массовых убийств.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара получает сигналы от представителей ряда государств, взывающих к необходимости "избавиться" от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, сам он надеется, что данный процесс не продолжится дальше.
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