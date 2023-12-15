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Володин обвинил в подорожании яиц коммунистов

1:08
Политика » Власть » Парламент

Вячеслав Володин обвинил коммунистов в подорожании яиц. Самый животрепещущий вопрос последних недель Госдума вновь обсуждала в пятницу на очередном пленарном заседании.

Володин обвинил в подорожании яиц коммунистов
Фото: Госдума РФ

Спикер довольно логично объяснил свои обвинения: "Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ".

Он поручил контролировать цены на продукты вообще и яйца в частности трём парламентским комитетам — по аграрным вопросам, экономической политике, промышленности и торговле.

"У вас с яйцами всё нормально — значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмёт, решение будем принимать", — предупредил Володин.

Ранее он возложил ответственность за резкий взлёт цен на яйца на комитет по экономической политике — мол, недосмотрели.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на большой ежегодной пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, извинился перед россиянами за подорожание яиц.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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