В Совфеде оценили прогноз сенатора США о российском Киеве

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Сергей Цеков, представляющий Крым в Совете Федерации, согласился с прогнозом американского сенатора Криса Мёрфи о будущем Украины.

Фото: РИА Новости by Владимир Федоренко

Ранее демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи предупредил, что если США перестанут помогать Украине, она войдёт в состав РФ и Киев станет российским городом.

Это хороший прогноз, похвалил коллегу Цеков.

"Украина — часть России, а Киев — российский город, — это гораздо лучше, чем-то, что Украина фактически является частью США, а Киев — американским городом, что принесло лишь страдания украинскому народу", — объяснил он.

По мнению парламентария, если киевские власти не пошли по пути предательства, отвернувшись от РФ и став слугами США, Украина бы сейчас жила и процветала.

"Украина только в дружбе и вместе с Россией имеет огромный шанс стать мирным и процветающим государством", — заключил он.