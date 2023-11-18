Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 108 человек, 106 из которых являются гражданами России.
Также в "чёрном" списке главы киевского режима оказались 37 российских компаний. Об этом пишет РИА Новости.
"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры,"— цитирует агентство заявление украинских властей.
В санкционном списке значатся фамилии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксёнова, госсекретаря Союзного Государства Дмитрия Мезенцева. В обновлённый перечень также попали несколько бывших украинских чиновников — экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, бывший премьер-министр страны Николай Азаров и экс-глава Минобра Украины Дмитрий Табачник.
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