Зеленский внёс в санкционный список 106 физлиц и 37 юрлиц из РФ

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 108 человек, 106 из которых являются гражданами России.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Также в "чёрном" списке главы киевского режима оказались 37 российских компаний. Об этом пишет РИА Новости.

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры,"— цитирует агентство заявление украинских властей.

В санкционном списке значатся фамилии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксёнова, госсекретаря Союзного Государства Дмитрия Мезенцева. В обновлённый перечень также попали несколько бывших украинских чиновников — экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, бывший премьер-министр страны Николай Азаров и экс-глава Минобра Украины Дмитрий Табачник.