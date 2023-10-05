Дмитрий Песков не стал комментировать размещение ВМФ России в Абхазии

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

По вопросам, связанным с размещением кораблей Военно-морского флота России, ответственность лежит на Министерстве обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Фото: CreativeCommons

"Никак не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших кораблей, направлять в Минобороны", — сказал он.

Россия и Республика Абхазия заключили документ, который предусматривает установление постоянной военно-морской базы ВМФ РФ в Чёрном море. Президент Аслан Бжания официально объявил об этом.

Ранее Песков заявил, что стратегия Запада воевать "до последнего украинца" никуда не делась.

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